Рейсы «Валдаев» из Нижнего Новгорода в Кстово открыты 28 августа

Судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» с 28 августа вышло на маршрут Нижний Новгород — Кстово — Нижний Новгород, сообщает судоходная компания «Водолет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным компании, до конца месяца судно будет выходить на маршрут один раз в день в вечернее время. Оно будет отправляться из Нижнего Новгорода в 17:00, из Кстова – в 17:50. Время в пути — 35 минут. Стоимость поездки составит 300 руб. в один конец. По итогам тестового периода количество рейсов может быть увеличено до 2-3 в день.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде работают пять «Валдаев 45Р». Они ходят по 16 туристско-экскурсионным маршрутам, соединяющим Владимирскую и Нижегородскую области, Марий Эл и Чувашию. С начала пассажирской навигации 2023 года они перевезли 60,3 тыс. человек.

Андрей Репин