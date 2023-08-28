Под Каменском на трассе М-4 образовался 14-километровый затор из-за автоаварии

Дорожный затор протяженностью более 14 км образовался на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в результате серьезной аварии с участием двух грузовых автомобилей. По данным сервиса «Яндекс карты», пробка растянулась от хутора Холодный Плёс до развязки под Каменском-Шахтинским.

Как сообщили в ГИБДД региона, в 14:15 на 943 км трассы М-4 «Дон» следующий в северном направлении автомобиль КАМАЗ столкнулся с грузовиком Scania из-за несоблюдения безопасной дистанции.

«В результате ДТП водитель автомобиля КАМАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— сообщает пресс-служба ГИБДД Ростовской области.

Анастасия Назарова