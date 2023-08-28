В Самаре возбуждено новое уголовное дело, связанное с незаконной приватизацией

Главное следственное управление ГУ МВД Самарской области возбудило уголовное дело в связи с мошенничеством при приватизации муниципальных земель (40 га) на острове Поджабный в Самаре. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По данным политика, речь идет о той самой земле, «стоившей Александру Ефанову кресла председателя 6-го кассационного суда и судейской мантии». В мае текущего года Высшая квалификационная коллегия судей после проверки информации, поступившей от депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна, решила досрочно прекратить полномочия судьи председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Кроме того, его лишили первого квалификационного класса. Проверка касалась покупки Александром Ефановым земли на Поджабном, а также аренды Toyota Sequoia, данных о которой не было в декларации судьи, покупки дорогостоящего Lexus и часов Breguet.

В июне текущего года главным следственным управлением ГУ МВД по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Хорс». По версии следствия, в 2018 году компания на основании недостоверных сведений заключила с департаментом управления имуществом Самары договоры купли-продажи трех земельных участков общей площадью почти 3,8 га в границах 1-й и 2-й просек в Октябрьском районе облцентра. Сумма сделки составила 14 млн руб. (50% кадастровой стоимости). При этом рыночная цена участка превышает 1 млрд руб.

Генеральным директором «Хорса» является Дмитрий Полянский, брат сотрудника кассационного суда Владислава Полянского и доверенное лицо семьи Александра Ефанова. Именно Дмитрий Полянский от имени ООО «Эра», собственником которого тоже был Иван Ефанов, подписал с Александром Ефановым договор купли-продажи другой недвижимости — участка земли на острове Поджабный. Председатель суда приобрел участок площадью 0,5 га на острове за 860 тыс. руб. (17,2 тыс. руб./сотка). По сведениям сайтов объявлений о продаже недвижимости, стоимость сотки на острове Поджабном доходит до 1,5 млн руб. Росимущество ранее обратилось в Генпрокуратуру с предложением рассмотреть вопрос о возвращении в судебном порядке земли в госсобственность.

Александр Хинштейн отметил, что будет добиваться возвращения территории в государственную собственность.

Евгений Чернов