«Авито Авто»: ввоз машин с пробегом в Челябинской области вырос в 2,9 раза

В июне-июле на «Авито» в Челябинской области предложение автомобилей с пробегом из-за рубежа выросло в 2,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес покупателей к таким машинам увеличился на 98%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Средняя цена автомобилей с пробегом из-за границы в регионе составила 1,53 млн руб. В структуре предложения таких машин первенство за Nissan Note, доля которого оценивается в 4,9%. Следом идут модели Toyota — Sienta (3,2%), Aqua (2,8%) и Corolla Fielder (2,8%). Замыкает топ-5 Hyundai Santa Fe (2,6%).

За год доля ввезенных из-за границы моделей в общей структуре машин с пробегом в Челябинской области выросла с 0,2% до 0,7%.

«Больше всего объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа, по данным “Авито Авто”, размещается в Новосибирской области: на долю региона приходится 5,7% от общего предложения в РФ. На втором месте – Хабаровский край (5,5%), на третьем – Омская область (3,3%). Замыкают топ-5 Красноярский край (3%) и Иркутская область (2,7%)»,— отмечают эксперты «Авито Авто».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте