В Краснодаре до конца октября вдвое расширят улицу Краеведа Соловьева

В Краснодаре за счет средств застройщика вдвое увеличат количество полос на перекрестке улиц Дорожной, Лаперуза и Краеведа Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Замглавы города Владимир Архипов на аппаратном совещании под председательством главы Краснодара Евгения Наумова отметил, что после установки светофора на перекрестке поступили жалобы на организацию дорожного движения в этом районе. Его застройщик на встрече сообщил о наличии нескольких проектов реконструкции улиц Кирилла Россинского и Краеведа Соловьева.

Дорога будет расширена с двух до четырех полос, что даст возможность автомобилистам поворачивать налево, не создавая транспортных заторов. Завершат реконструкцию всей улицы до конца года.

Помимо этого, осенью завершат ремонт улиц Батуринской, Чепигинской и Яснополянской. Улицы расширят до четырех полос, а также обустроят тротуары с велодорожками.

Валерия Каманина

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