В Красной Поляне благоустраивают пеший маршрут, связывающий курорт с поселком

Благоустройство «Пешеходного маршрута» между Красной Поляной и Эстосадком в Сочи проконтролировала депутат ЗСК Анна Невзорова, руководитель группы компаний «Метрополис».

По ее словам, в настоящее время строители заливают опорные стены, прокладывают коммуникации, выставляются дорожные бордюры, готовится основание маршрута под брусчатку и асфальтирование, идет планирование инфраструктуры, демонтаж заборов по маршруту, прокладываются мостовые переходы. Также проектировщики изучают возможности точек подключения для зон активности и событийных мероприятий.

«С коллегами “прожили” часть сценариев и обсудили, где лучше распланировать Полянки отдыха, туалеты и обзорные площадки. Внимательно изучили скальный участок на повороте – там необходимо создать особую систему защиты для безопасного пешеходного тоннеля. Удалось сегодня также посмотреть варианты некоторых строительных решений – от бордюров, выбора брусчатки», – сообщила Анна Невзорова в Telegram.

Благоустроить улицу Эстонскую в селе Эстосадок в Сочи попросили местные жители. Работы стартовали при поддержке депутата ЗСК Анны Невзоровой. Заказчиком проекта стала возглавляемая ею ГК «Метрополис». Благоустройство проводят на участке длиной 2,15 км и площади 2 га.

Василий Хитрых