Курящие подростки подожгли гостевой дом в центре отдыха в Ижевске

В столице Удмуртии в одном из строящихся гостевых домиков в местном центре активного отдыха произошел пожар по вине подростков. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, компания молодых людей курила в здании, а когда решила уйти, одна из девочек выбросила окурок. Он попал в свернутую в тюки паклю.

Возгорание заметил сотрудник парка, который и вызвал аварийные службы. До тушения огонь успел повредить стены объекта на 54 кв. м.

Подростки попытались скрыться, однако «любопытство взяло верх» и компания вернулась на место происшествия. Факт их курения зафиксировала видеокамера, поэтому виновникам инцидента пришлось рассказать о случившемся дознавателю МЧС.