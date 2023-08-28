Пятерых астраханцев признали виновными в организации наркотической ОПГ

В Наримановском районе вынесли приговор преступной группе, планировавшей заниматься торговлей наркотиками, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Члены преступной группы признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228. 1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, п. „а, г“ ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере)», — говорится в релизе.

Следствием и судом установлено, что члены группы покупали через интернет в разных регионах РФ наркотики и делали «закладки» для дальнейшего распространения.

В марте прошлого года подсудимые спрятали в Астраханской и Брянской областях мефедрон массой свыше 4 кг и гашиш — более 33-х. Деятельность группы прервали правоохранители, наркотики изъяли.

Подсудимых приговорили к разным срокам от восьми до 12-ти лет.

Дарья Васенина

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