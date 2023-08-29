Спрос стимулирует застройщиков

По итогам первого полугодия ввод жилья в эксплуатацию в Удмуртии увеличился на 0,6% и достиг почти 800 тыс. кв. м. В строительных компаниях республики отмечают, что за год спрос на новое жилье стабилизировался и вырос. Вместе с тем продолжает повышаться и цена за квадратный метр, что также связано с ростом себестоимости материалов. Эксперты предполагают, что на рынке недвижимости непременно скажутся ставки по ипотеке, но по большей части они затронут вторичное жилье, и интерес покупателей еще больше сместится на новостройки. А повышенный спрос, в свою очередь, будет стимулировать застройщиков возводить все новые дома.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Удмуртии за первое полугодие 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года ввод жилья увеличился на 0,6% и составил 795,9 тыс. кв. м. Из них застройщиками-юрлицами было введено в эксплуатацию 326,6 тыс. кв. м, что на 1,26% больше, чем за первое полугодие 2022 года. Такие данные приводит Удмуртстат. За этот же период юрлицами было построено 6,9 тыс. квартир, что на 910 больше, чем за первое полугодие 2022 года.

«По количеству введенных квадратных метров на тысячу человек населения (551 кв. м) Удмуртия в первом полугодии 2023 года занимает 2 место среди регионов ПФО. Лидером в Поволжье является Татарстан — 581 кв. м на тысячу человек»,— рассказали специалисты Удмуртстата.

Коммерческий директор компании-девелопера UDS Михаил Шмыков рассказал «Ъ-Удмуртия», что спрос на жилье по сравнению с прошлым годом вырос и стабилизировался, в первом полугодии прошлого года рынок переживал сильные колебания. «Мы отслеживаем почти все объекты на рынке Ижевска, поэтому можем сказать, что количество проданных квартир за аналогичный период январь-июль прошлого года выросло на 6%. Хотя количество запросов по ключевым словам “купить квартиру в Ижевске” по данным сервиса Яндекс Wordstat сократилось на 11% за аналогичный период. Это значит, что люди ищут квартиры более осознанно, с высокой вероятностью покупки, а не просто мониторят рынок», – прокомментировал Михаил Шмыков.

Цена на квадратный метр в новостройке стабильно растет, говорит Михаил Шмыков. По его словам, это связано со строительной готовностью объектов, повышением спроса, увеличением себестоимости материалов. «По нашим данным, динамика цены с января по июль положительная, цена выросла на 9% в среднем по рынку. Но опять же все зависит и от класса жилья, и от строительной готовности, и от количества распроданных квартир. Например, в одном нашем ЖК цена на различные типы планировок росла от 5 до 15%», – рассказал господин Шмыков.

В UDS предполагают, что в ближайшие месяцы ставки по ипотеке могут поменяться в любой момент, что непременно скажется на рынке недвижимости. Уже сейчас рост ставки по большей части сказывается на вторичном рынке.

«Мы думаем, что спрос покупателей сместится на новостройки. Но при этом, если покупатель рассчитывал на продажу вторичного жилья для первоначального взноса, то скорее всего, он отложит покупку или будет снижать цену для ускорения продажи»,— поделился Михаил Шмыков.

Руководитель отдела по работе с партнерами агентства недвижимости «Этажи» в Ижевске Анастасия Яранцева отмечает, что спрос на новостройки в 2023 году однозначно вырос, а количество проведенных сделок в сравнении год к году за прошедший период увеличилось на 24%.

«Средняя стоимость квадратного метра в новостройке с прошлого года выросла на 12%. На это повлияли субсидированные ставки с увеличением стоимости квартир. Если говорить про стоимость квадратного метра с января 2023 года, то стоимость поднялась незначительно. Клиенты выбирают более выгодные условия по госпрограммам и не готовы переплачивать проценты банку»,— поделилась госпожа Яранцева.

По ее мнению, рынок будет сильнее разворачиваться в сторону новостроек, загородки и госпрограмм, так как это более выгодное предложение в современных реалиях.

По мнению руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергея Соловых, первичный рынок недвижимости во многом поддерживают действующие льготные программы, на которые приходится около 40% от заключаемых сделок. В первую очередь это ипотека с господдержкой и семейная ипотека. По этим программам зачастую и приобретаются квартиры в новых многоквартирных домах, а спрос, в свою очередь, стимулирует застройщиков возводить все новые дома, отмечает эксперт. «С учетом повышения ключевой ставки Центробанка, они станут занимать еще большую долю рынка за счет лояльных условий на фоне повышающихся кредитных ставок. Кстати, это решение Центробанка и ужесточение денежно-кредитной политики в целом способны охладить рынок недвижимости, приостановив рекордные результаты выдач, зафиксированные в этом году ранее»,— прокомментировал господин Соловых.

Татьяна Колегова

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале