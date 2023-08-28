Федеральным инспектором по Челябинской области назначен Владимир Шишков

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назначил нового федерального инспектора по Челябинской области. Им стал Владимир Шишков, до последнего времени работавший помощником руководителя регионального управления Следственного комитета РФ по взаимодействию со СМИ, сообщает пресс-служба полпреда.

Нового инспектора сотрудникам аппарата представили 28 августа.

51-летний Владимир Шишков родился в 1972 году в Миассе. Окончил Челябинский военный автомобильный институт по профессии инженер-механик и Челябинский госуниверситет по специальности «юрист». Работал в прокуратуре Челябинской области и региональном управлении СК России. Много лет работал старшим помощником руководителя ведомства по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации. Имеет звание полковник юстиции.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с ноября 2022 года главным федеральным инспектором по Челябинской области является Денис Чернятьев. Он руководил управлением СК РФ по региону в 2013-2019 годах.