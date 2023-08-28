Бастрыкин потребовал доклад по делу о сгоревшей в автомобиле девушке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Челябинской области Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе установления обстоятельства убийства 21-летней девушки, тело которой нашли в субботу в сгоревшем автомобиле в лесу возле деревни Малая Альтракова (Аргаяшский район).

Как сообщают в СК, по этому факту расследуется дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к совершению преступления.

Автомобиль с телом нашли грибники. По данным СМИ, тело опознали: погибшая – местная жительница. Под подозрением ее муж, который пропал, когда нашли автомобиль с телом.