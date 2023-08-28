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В Ярославле расширят две улицы

В Ярославле начался ремонт улицы Победы и проспекта Машиностроителей, в рамках которых дороги расширят. Об этом сообщили в мэрии города.

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Проспект Машиностроителей расширят до четырех полос на участке от улицы Папанина до Сахарова и сделают барьерные ограждения. Также планируется обновить остановки и установить новый светофор на пересечении с улицей Мостецкой.

На улице Победы тоже сделают четыре полноценные полосы на участке от улицы Республиканской до Советской. На перекрестке с Победой будет пять полос: две в сторону ТРЦ «Аура» и три — Большой Октябрьской.

Работы выполнит подрядчик АО «Ярдормост» до октября 2024 года.

Алла Чижова

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