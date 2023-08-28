В Миллерово начальник отдела МВД обвинен в посредничестве при даче взятки

Следственное управление СУ СКР РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст.291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве) в отношении заместителя начальника-начальника полицейского отдела МВД РФ по Миллеровскому району. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным сетевого издания «1RND», речь идет о подполковнике полиции Олеге Пятицком.

По данным правоохранителей, полицейский выступил посредником при передачи взятки в размере 3 млн руб. за предъявление более легкого обвинения родственнику взяткодателя.

При получении денег подозреваемый был задержан оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области совместно с региональным УФСБ России. Суд отправил задержанного под арест.

«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления»,— сообщает пресс-служба СУ СКР РФ.

«При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Анастасия Назарова