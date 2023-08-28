В суд передано уголовное дело об уклонении магнитогорца от военной службы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Магнитогорска, которого обвиняют в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, сообщают в региональном управлении СК.

Следствие установило, что обвиняемый без законных оснований с 2019 года не являлся по повесткам в военкомат для прохождения службы по призыву. Дело передано для рассмотрения в суд.