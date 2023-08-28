В Уфе построят логистический комплекс «Байрам» за 1,2 млрд рублей

ООО «Торгмастер», развивающее в Башкирии сеть магазинов «Байрам» и «Сабантуй», в текущем году начнет строительство логистического комплекса площадью 30 тыс. кв. м. Соответствующее соглашение было подписано министром торговли и услуг республики Алексеем Гусевым и генеральным директором УК «Салют» и ТС «Байрам» Павлом Антипиным на прошедшем в Уфе форуме «Дни ритейла в Приволжье».

По данным пресс-служба правительства республики, компания намерена вложить в проект около 1,2 млрд руб.

Существующий распределительный центр «Байрама» площадью 10 тыс. кв. м «уже не удовлетворяет динамике развития» сети, указано на сайте компании.

Павел Антипин сообщил «Ъ-Уфа», что новый логистический комплекс будет располагаться по соседству с действующим в микрорайоне Шакша. Запустить комплекс инвестор намерен поэтапно с 2024 года.

ООО «Торгмастер», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Уфе в апреле 2008 года. Уставный капитал — 159,5 млн руб. Владельцы — Ильдар Гарифуллин (99%) и его дочь Алиса Гарифуллина (1%). В 2022 году при выручке 10 млрд руб. убыток компании составил 15,6 млн руб. Торговая сеть «Байрам» развивается в республике с 2008 года. В настоящее время в регионе работают 117 магазинов формата «Байрам» и «Сабантуй».

Олег Вахитов

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