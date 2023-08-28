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С сентября владельцы карт «Мир» в Татарстане получат скидку на проезд в транспорте

В Татарстане с сентября владельцы карт «Мир» смогут оплачивать проезд в городском транспорте со скидкой. Об этом сообщается на сайте национальной системы платежных карт.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При оплате телефоном с подключенной картой жителя Татарстана скидка составит 10 руб., при оплате с другой картой «Мир» — 8 руб. Данное нововведение будет работать в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Нижнекамском и Зеленодольском районах и некоторых междугородних.

Скидку будут предоставлять до конца 2023 года.

"Ъ-Казань"

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