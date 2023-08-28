Театр «Грань» из Новокуйбышевска получил статус областного драматического

Статус государственного бюджетного учреждения культуры Самарской области «Драматический театр "Грань"» присвоен учреждению из Новокуйбышевска. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Театр «Грань»

До настоящего времени коллектив театра являлся структурным подразделением «Дворца культуры» в Новокуйбышевске. Теперь «Грань» стал пятым театром областного подчинения.

В 2017 и 2018 годах постановки театра из Новокуйбышевска стали лауреатами Российской национальной театральной премии «Золотая Маска». Они трижды входили в шорт-лист премии и много раз – в лонг-лист.

Георгий Портнов