В Нижнем Новгороде на одну ночь перекроют Сормовское шоссе

Движение транспорта по Сормовскому шоссе в Нижнем Новгороде будет перекрыто в ночь на 30 августа. По данным областного «Центра развития транспортных систем», движение будет закрыто на участке магистрали у дома №1а. В это время в районе ЦНИИ «Буревестник» будет идти монтаж надземного пешеходного перехода.

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Объехать закрытый участок можно будет по улицам Куйбышева, Акмолинской, Бурнаковской, Коминтерна в обоих направлениях. Также возможет объезда по Бурнаковскому проезду, проспекту Героев, улице 50-летия Победы.

В связи с закрытием дороги планируется автобусные маршруты А-71, А 90, А-95 вечером 29 августа в направлении центра Сормова будут двигаться по улицам Куйбышева, Акмолинской, Бурнаковской и Коминтерна.

Андрей Репин