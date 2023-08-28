Экс-замначальника управления охраны ОКН Ставрополья задержан за получение взятки

Следственный отдел города Пятигорска СУ СКР Ставрополья возбудил уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) против бывшего заместителя начальника управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия. Мужчина, имя и фамилию которого не раскрывают, задержан сотрудниками УФСБ, сообщает пресс-служба СУ СКР Ставрополья.

По информации правоохранительных органов, в июле текущего года чиновник потребовал от директора предприятия, которое должно было проводить реставрацию объектов в Предгорном округе и в городе Кисловодске, 500 тыс. руб. за подписание разрешения на выполнение работ. Глава компании, действуя в интересах следствия, принес деньги чиновнику, в результате чего последний был задержан с поличным.

«По ходатайству следователя СК России обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Анастасия Назарова