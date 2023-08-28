В школах и колледжах Кубани пройдут учения по действиям при ЧС

Во всех образовательных учреждениях Краснодарского края 29 и 30 августа пройдут учения по действиям при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отмечает министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева, одной из ключевых задач является обеспечение безопасности учащихся. Педагогам необходимо знать, как вести себя в экстренных ситуациях. Поэтому они примут участие в мероприятиях и отработают действия при чрезвычайных обстоятельствах.

Учения организованы Минпросвещения, МЧС России, МВД и Росгвардией. На них также будет отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Помимо этого, в образовательных учреждениях региона проверят исправность систем оповещения.

Валерия Каманина

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