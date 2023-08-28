Суд приговорил к двум годам колонии экс-главу Евпатории за махинации с землей

Евпаторийский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшую главу муниципального образования — председателя горсовета Евпатории Олесю Харитоненко, сообщила пресс-служба суда. Осужденной также запрещено занимать должности в госорганах два года. Кроме того, экс-чиновница должна возместить казне города ущерб в размере 2,3 млн руб., возникший из-за махинаций с землей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikimedia Фото: Wikimedia

В суде установлено, что в 2016 году Харитоненко заставила подчиненных вопреки закону изменять вид разрешенного использования муниципального земельного участка.

Действия осужденной судом квалифицированы по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (организация совершения и руководство исполнением преступления — злоупотреблением должностными полномочиями…).

В 2021 году «Ъ» писал, что в городском совете Евпатории прошли обыски в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий руководителями курортного города, связанными с незаконным отчуждением муниципальных земель стоимостью более 7 млрд руб.

Приговор суда в законную силу не вступил. В отношении осужденной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Решетняк

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