Теплоход с баржей задел ворота Городецкого гидроузла

При прохождении Городецкого гидроузла теплоход «Юрий Попсуев», буксирующий баржу, ночью 28 августа задел ограждение ворот. Пострадавших нет, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Теплоход двигался по маршруту Чебоксары — Череповец. По предварительным данным, столкновение произошло около 00:30, был поврежден кожух ограждения, на барже осталась вмятина с разрывом борта выше ватерлинии.

Нижегородская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.

Елена Ковалева