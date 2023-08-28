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Теплоход с баржей задел ворота Городецкого гидроузла

При прохождении Городецкого гидроузла теплоход «Юрий Попсуев», буксирующий баржу, ночью 28 августа задел ограждение ворот. Пострадавших нет, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Теплоход двигался по маршруту Чебоксары — Череповец. По предварительным данным, столкновение произошло около 00:30, был поврежден кожух ограждения, на барже осталась вмятина с разрывом борта выше ватерлинии.

Нижегородская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.

Елена Ковалева

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