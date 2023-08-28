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Военкомат Тюменской области временно возглавит полковник из Екатеринбурга

Временно исполняющим обязанности военного комиссара Тюменской области назначен Сергей Чирков, об этом сообщил портал 72.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным портала, полковник Чирков около года отвечал за мобилизацию в Свердловской области. Как уточнили изданию в военкомате, военный комиссар Алексей Куличков находится в запланированном отпуске.

«На данный момент я не являюсь военным комиссаром Тюменской области. Я не заместитель. У нас есть штатный заместитель. Здесь я нахожусь в командировке. Алексей Куличков штатный военный комиссар пока»,— рассказал порталу Сергей Чирков.

Напомним, ранее Сергей Чирков почти два года исполнял обязанности военного комиссара Свердловской области. В ноябре 2022 года военкомат возглавил Юрий Аксенов. Также Сергей Чирков был заместителем прежнего комиссара региона Игоря Лямина.

Полина Хабарова

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