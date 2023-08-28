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Пенсионер погиб и четверо подростков пострадали в ДТП на трассе М7 в Удмуртии

Вечером 27 августа на 86 км федеральной трассы М7 в Можгинском районе Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 68-летний водитель «ВАЗ-2107» без прав не уступил при выезде с второстепенной дороги. В результате произошло столкновение с LADA Largus, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате происшествия виновник аварии скончался на месте. Пострадали также пассажиры LADA, юноши в возрасте 16 и 17 лет, и две 17-летние девушки. Они получили травмы различной степени тяжести.

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