Строительство школы на месте общежития у цирка подорожало до 1,2 млрд рублей

Министерство строительства Пермского края предложило до конца текущего года предоставить бюджету Перми субсидию в размере 304,5 млн руб. для финансирования строительства школы по ул. Уральской, 110. Соответствующая поправка в бюджет региона на 2023–2025 годы поступила на рассмотрение краевого заксобрания. Ранее на реализацию проекта закладывалось 645,6 млн руб. Теперь расчетная сметная стоимость строительства школы выросла до 1,2 млрд руб. Дополнительная потребность в финансировании составляет 554,4 млн руб. Планируется, что из них 249,9 млн руб. будут выделены из муниципального бюджета, а остальные расходы будут покрыты за счет указанной краевой субсидии.

В финансово-экономическом обосновании к поправке министерство поясняет, что удорожание проекта связано «с выявленными в процессе разработки проектной документации по объекту обстоятельствами», а также с увеличением планируемой мощности школы с 400 до 500 учащихся.

Ранее на участке по ул. Уральской, 110, размещалось здание общежития 1924 года постройки. В январе 2019 года произошло частичное разрушение стены левого крыла дома, после чего здание признали аварийным. Краевые власти сообщили, что объект будет снесен, а на этом месте построят точно такое же здание, но уже отвечающее всем современным требованиям, в котором разместится школа. В феврале этого года администрация Перми подвела итоги конкурса на строительство объекта. Победителем было признано пермское ООО «ЖБК-Строй», предложившее выполнить работы по начальной цене контракта — за 645,6 млн руб.