В Оренбурге осудили членов запрещенной организации «Свидетели Иеговы»

В Оренбурге осудили пятерых членов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщается на официальном сайте Промышленного районного суда.

Пятеро местных жителей в возрасте от 30 до 60 лет обвинялись в участии в деятельности признанной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). После ликвидации оренбургской ячейки ее деятельность продолжалась. Злоумышленники с сентября 2017 года по февраль 2018 года занимались пропагандой исключительности последователей своей религии, работая по принципу нравственного превосходства по признаку религиозной принадлежности.

Суд признал член запрещенной организации виновными, они получили условные срок от 2,5 до 3,5 лет.

Евгений Чернов