Губернатор ЯНАО в следующем году изменит маршрут автопробега

Следующий автопробег по Ямало-Ненецкому автономному округу губернатор Дмитрий Артюхов намерен совершить в обратном направлении — от Ноябрьска до Салехарда, говорится на сайте правительства ЯНАО.

Напомним, в пятницу Дмитрий Артюхов завершил традиционный автопробег по региону, стартовавший 13 августа. В течение почти двух недель он проехал на автомобиле Lada X-Ray около 1,5 тыс. км от Салехарда до Ноябрьска. В ходе поездки он сделал остановки в Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Муравленко, Губкинском, Ноябрьске, где встретился с местными жителями.

В пресс-службе губернатора отметили, что в рамках последнего автопробега было проинспектировано рекордное количество мест — культурно-образовательных центров, библиотек, больниц, школ. В Новом Уренгое Дмитрий Артюхов принял участие в открытии регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Всего за поездку он осмотрел 106 объектов.

В Ноябрьске губернатор установил рекорд по самой продолжительной встрече с жителями. Ему задали 52 вопроса ( в прошлом году 40 вопросов), во встрече принимали участие 1,8 тыс. горожан.

Автопробеги по ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит ежегодно с 2019 года. За это время он поставил своей команде 373 задачи.

Напомним, что 10 сентября депутаты законодательного собрания ЯНАО должны выбрать губернатора из трех кандидатов, представленных президентом Владимиром Путиным. В списке — губернатор Дмитрий Артюхов, местные депутаты Александр Голубенко и Максим Лазарев.

София Ерюжева

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