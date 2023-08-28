Жители Кущевской жалуются на перебои с вывозом мусора

Инициативная группа жителей станицы Кущевской намерена обратиться к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с жалобой на ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов, сообщил «Ъ-Юг» член группы, юрист Андрей Карпенко. По данным активистов, с начала лета в Кущевской начались перебои с очисткой и уборкой контейнерных площадок, где скапливается большое количество отходов.

Местные жители выкладывают в социальных сетях фотографии переполненных контейнеров для мусора и стихийных свалок, которые возникают не только за пределами станицы, но и на улицах. Граждане жалуются на неприятный запах и антисанитарию вокруг площадок для сбора ТКО. По словам главы станицы Кущевской Евгения Фирсова, проблема связана с тем, что у фирмы «Чистая станица» (региональный оператор по обращению с ТКО) существует дефицит рабочих рук, поэтому вывоз отходов осуществляется с большими перерывами. «Местные власти взаимодействуют с региональным оператором, в последнее время ситуация с вывозом ТКО в станице начала меняться к лучшему», – объяснил собеседник «Ъ-Юг».

Анна Перова, Краснодар