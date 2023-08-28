Работник автосервиса в Ижевске угнал у клиентки иномарку и попал в ДТП

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 53-летнего работника автосервиса, которого подозревают в угоне Mitsubishi у клиентки. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, девушка отдала автомобиль в организацию в августе. Тогда ей пообещали отремонтировать его в течение пяти дней, однако сроки переносили под различными предлогами.

При последнем обращении выяснилось, что автомобиля в сервисе нет, поскольку один из работников угнал иномарку. Кроме того, во время движения по городу он совершил несколько ДТП и повредил транспорт. Общая сумма ущерба составила 250 тыс. руб.

По факту угона возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ. С подозреваемого, которому грозит до пяти лет лишения свободы, взяли подписку о невыезде.