Глава СКР поручил проверить птицефабрику в Челябинской области из-за мух

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Челябинской области Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей села Муслюмово в Кунашаском районе, которые страдают из-за отходов местной птицефабрики. Южноуральские следователи исследуют ситуацию на наличие признаков халатности (ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба СК России.

Жители села Муслюмово опубликовали в интернете очередное обращение к руководству Следственного комитета, в котором сообщают, что из-за отходов производства птицефабрики в воздухе стоит неприятный запах и в большом количестве летают насекомые – переносчики инфекций. Помимо этого, по словам южноуральцев, отходы сбрасывают в реку.

Рядом с селом Муслюмово расположено ООО «Уральская мясная компания» (входит в группу «Черкизово»). Как сообщал «Ъ-Южный Урал», местные жители не первый год жалуются на предприятие, которое замещает отходы производства на полях. Проверки в отношении предприятия регулярно проводят сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, возбуждая административные дела и назначая штрафы. Однако ситуация с неприятным запахом и полчищами мух не меняется.

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