В Самарской области ввели скидки на проезд в общественном транспорте

В общественном транспорте Самарской области с 1 сентября до 31 декабря текущего года вводятся две скидки на проезд по Карте жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента информационных технологий и связи Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов Фото: Андрей Сазонов

«Поездки станут дешевле на восемь руб., если оплачивать их картой "Мир", загруженной в смартфон. Карта жителя Самарской области, которая также выпускается на базе платежной системы "Мир", сэкономит держателю еще больше – десять руб.»,— говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи региона могут привязать Карту жителя Самарской области к своему телефону. Акция будет действовать «на оплату проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, метрополитене, а также в электричках Самарской пригородной пассажирской компании», уточняют в ведомстве. При этом если проезд будет оплачиваться пластиковыми картами «Мир» или Картой жителя Самарской области, скидка на него не предоставляется.

Георгий Портнов