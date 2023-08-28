В Ярославской области стартовал фестиваль уличного искусства

В Ярославской области стартовал всероссийский фестиваль уличного искусства «Ярстритарт». В регионе появится порядка 25 новых арт-объектов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Свердлова,9, здание Ярославского камерного театра. Граффити выполнено в рамках фестиваля уличного искусства "Ярстритарт" в 2022 году

Фото: Алла Чижова Улица Свердлова,9, здание Ярославского камерного театра. Граффити выполнено в рамках фестиваля уличного искусства "Ярстритарт" в 2022 году

Фото: Алла Чижова

В правительстве рассказали, что арт-объекты появятся в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Тутаеве и Ростове. В Ярославле граффити появятся на опорах Толбухинского моста, «Доме муз», фасаде Камерного театра, стадионе Технического университета, Речном вокзале, ТЦ «Вегас», ЦНТИ.

«Ждем в гости большую делегацию, почти 100 человек! Самых крутых (по нашему субъективному мнению) стрит-арт художников со всей России, которые создадут больше 25 новых арт-объектов в пяти городах. Больше всего работ появится в родном Ярославле, в соседних городах участники оформят примерно по три или четыре объекта. Темами этого года являются: интерпретация русской живописи и год педагога и наставника»,— сообщили организаторы «Ярстритарта» творческое объединение UNICK.

Фестиваль продлится до 10 сентября, официальное открытие состоится в Ярославле 4 сентября, когда художники приедут в областной центр. До этого времени граффити будут рисовать в других городах региона.

Алла Чижова