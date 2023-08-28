В Татарстане в ДТП с тремя машинами один человек погиб и семеро пострадали

В Арском районе Татарстана произошла смертельная авария с участием трех легковых машин. В результате ДТП один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом говорится в сообщении ГИБДД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Трагедия произошла накануне в 18:20 на 77-м км автотрассы М-7. По предварительной версии, водитель легковой машины на большой скорости потерял управление во время обгона, вылетел на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя легковыми машинами.

В результате аварии погиб пассажир предполагаемого виновника аварии, еще семь получили различные травмы.

"Ъ-Казань"