The Guardian: мошенники используют поддельные синие галочки в Х для кражи данных

По данным британской газеты The Guardian, мошенники используют синие галочки в сети микроблогов Х (бывшая Twitter) для кражи персональных данных пользователей, которые обращаются через эту сеть в службу поддержки клиентов различных компаний. По сути, используется старый прием фишинга, когда злоумышленник маскирует свою страницу под страницу customer relations какой-либо компании. Когда недовольный клиент обращается по этому адресу, мошенник под видом выплаты компенсации выманивает у пользователей сведения о его банковском счете, платежную информацию и другие персональные данные.

В рамках изменений, введенных Илоном Маском после покупки Twitter, синюю галочку верифицированного пользователя можно получить в обмен на платный аккаунт в сети (£11 в месяц) — ранее Twitter Blue, а сейчас X Premium. Корпоративные же аккаунты могут получить золотую галочку при месячной оплате £950.

Теперь мошенники пытаются использовать нововведения в своих целях. Сообщается о том, что после жалоб пользователей о плохих услугах в такие компании, как Booking.com, EasyJet и British Airways, с ними через Х связывались якобы представители этих компаний и предлагали продолжить общение через WhatsApp для выплаты компенсации. Пользователи сообщают, что аккаунты на X были оформлены как корпоративные и имели синие галочки. Теперь компании предупреждают своих клиентов, чтобы они были внимательнее и обращали внимание на наличие золотой галочки на их официальной странице в Х.

Евгений Хвостик