Суд рассмотрит иск ММК к «Уралвагонзаводу» на 176 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» к АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“» (Нижний Тагил) о взыскании 176,5 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 27 сентября, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление от ММК поступило 24 августа, 25-го суд принял его к рассмотрению. Согласно материалам дела, комбинат требует взыскать с ответчика 161,2 млн руб. задолженности по договору поставки продукции от 18 января 2022 года, а также договорную неустойку в размере 15,3 млн руб., последующим начислением неустойки с 10 августа по день фактической оплаты, исходя из ставки 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% всей сумы задолженности.

На момент подготовки материала компании не предоставили ответы на запросы «Ъ-Южный Урал».

С начала этого года ММК направил в суд еще девять исков о взыскании с «Уралвагонзавода» неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставки металлопродукции, в том числе за просрочку оплаты, на общую сумму более 35 млн руб. Суд удовлетворил требования по двум искам на общую сумму 2 млн руб. По двум заявлением на 24,6 млн производство было прекращено в связи с заключением сторонами мировых соглашений. Остальные заявления рассматриваются.

В 2022 году Арбитражный суд Челябинской области рассматривал 13 исков ММК к предприятию из соседнего региона на общую сумму почти 900 млн руб. Большинство дел завершилось заключением мировых соглашений. При этом суммы исковых требований были снижены в десятки раз.