«Клиент делает двойную инвестицию»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в новостройках какого сегмента нежилые помещения покупают чаще всего и почему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам первых шести месяцев текущего года в сегменте новостроек отмечается рост интереса клиентов к нежилым помещениям в ЖК. За это время застройщики продали 680 коммерческих помещений в строящихся домах с квартирами и апарт-комплексах. Прирост — более 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. И это самый высокий результат за три года.

При этом каждый третий покупатель квартир в высокобюджетных новых домах планирует дополнительно приобрести нежилое помещение в том же здании, выяснили аналитики компании Regions Development, проведя опрос.

В структуре реализованного объема такой недвижимости в новостройках в основном представлены лоты, средняя площадь которых не превышает 110 кв. м. Средневзвешенная стоимость этих объектов — около 38,5 млн руб., или 350 тыс. руб. за кв. м. Почти пятая часть сделок была оформлена с привлечением банковских средств.

При этом лишь 10% от общего количества приобретенных коммерческих помещений — офисы. Большая часть сделок — 60% — проводится в новостройках массового сегмента. За ним следуют высокобюджетные новостройки.

Спрос на коммерческие лоты со стороны покупателей квартир в том же ЖК наиболее заметно проявился в высокобюджетных проектах, отмечают специалисты. Клиент в таком случае делает двойную инвестицию — в жилую недвижимость и в коммерческую. Как правило, покупатели приобретают квартиру для жизни, а небольшое нежилое помещение, чтобы заработать, перепродав позднее или открыв бизнес.