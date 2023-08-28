Гонки на яхтах, байкер-шоу и выступление «The Шпроты» ждут гостей «Ижевской регаты»

В столице Удмуртии с 1 по 3 сентября во второй раз пройдет «Ижевская регата» (6+). В открытом кубке по парусному спорту примут участие 26 команд со всей России, которым предстоит сразиться в гонках с пересадками на акватории пруда. Здесь же пройдут соревнования для детей, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Мероприятие стартует 1 сентября в 18:00 с любительской вечерней гонки. На следующей день, 2 сентября, в 10:00 на сцене у пирса начнутся соревнования, а в это же время состоится концертная программа «Ты — морячка, я — моряк» (0+). Официальное открытие регаты запланировано на 11:30, после чего в 12:00 гостей ждет байкер-шоу (6+) и выступление группы «Н.Е.С.П.И.Ц.А» (12+). Для гостей будут проводить викторины, розыгрыши и конкурсы. Завершаться гонки в 17:00, а до этого гостей порадует концерт кавер-группы «The Шпроты» (6+).

В этот же день на набережной пруда будет работать выставка спортивной техники. Увидеть копии кораблей, подводных лодок и мотоциклов можно с 11:00 до 13:00. Здесь также пройдет посвящение в капитаны и викторина с каверзными вопросами. В это же время гости регаты смогут пройти курс крепкого юнги (6+), где дети приобретут навыки плетения морских узлов, разучат азбуку флажного семафора и попробуют разобрать автомат Калашникова. В 13:00 до 15:00 ребята смогут поиграть в логические игры, потренировать логику, память и сообразительность.

3 сентября гонки также начнутся в 10:00, после чего в 11:00 здесь стартует детская регата. В 13:00 гости мероприятия смогут побывать на отчетном концерте детской творческой студии ZSKILLS, а также послушать выступление певицы и автора песен, финалистку «Х-Фактор Беларусь» Анеты Капба (6+). Завершится день награждением победителей в 16:00.

Для детей на набережной пруда в 11:00 начнется квест-игра «Отпускное путешествие царя по морю сказок» (0+), а также пройдет мастер-класс «Морская фотосушка» (0+). Здесь участников научат создавать эксклюзивный постер для интерьера при помощи фотографий, журнальных вырезок, стикеров, цветных карандашей и ручек.