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Гонки на яхтах, байкер-шоу и выступление «The Шпроты» ждут гостей «Ижевской регаты»

В столице Удмуртии с 1 по 3 сентября во второй раз пройдет «Ижевская регата» (6+). В открытом кубке по парусному спорту примут участие 26 команд со всей России, которым предстоит сразиться в гонках с пересадками на акватории пруда. Здесь же пройдут соревнования для детей, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Мероприятие стартует 1 сентября в 18:00 с любительской вечерней гонки. На следующей день, 2 сентября, в 10:00 на сцене у пирса начнутся соревнования, а в это же время состоится концертная программа «Ты — морячка, я — моряк» (0+). Официальное открытие регаты запланировано на 11:30, после чего в 12:00 гостей ждет байкер-шоу (6+) и выступление группы «Н.Е.С.П.И.Ц.А» (12+). Для гостей будут проводить викторины, розыгрыши и конкурсы. Завершаться гонки в 17:00, а до этого гостей порадует концерт кавер-группы «The Шпроты» (6+).

В этот же день на набережной пруда будет работать выставка спортивной техники. Увидеть копии кораблей, подводных лодок и мотоциклов можно с 11:00 до 13:00. Здесь также пройдет посвящение в капитаны и викторина с каверзными вопросами. В это же время гости регаты смогут пройти курс крепкого юнги (6+), где дети приобретут навыки плетения морских узлов, разучат азбуку флажного семафора и попробуют разобрать автомат Калашникова. В 13:00 до 15:00 ребята смогут поиграть в логические игры, потренировать логику, память и сообразительность.

3 сентября гонки также начнутся в 10:00, после чего в 11:00 здесь стартует детская регата. В 13:00 гости мероприятия смогут побывать на отчетном концерте детской творческой студии ZSKILLS, а также послушать выступление певицы и автора песен, финалистку «Х-Фактор Беларусь» Анеты Капба (6+). Завершится день награждением победителей в 16:00.

Для детей на набережной пруда в 11:00 начнется квест-игра «Отпускное путешествие царя по морю сказок» (0+), а также пройдет мастер-класс «Морская фотосушка» (0+). Здесь участников научат создавать эксклюзивный постер для интерьера при помощи фотографий, журнальных вырезок, стикеров, цветных карандашей и ручек.

Фотогалерея

Как прошла первая «Ижевская регата» в Удмуртии

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2 сентября в столице Удмуртии впервые стартовал Открытый кубок республики по парусному спорту «Ижевская регата». Мероприятие началось с тренировочным заплывам на яхтах mХ700

2 сентября в столице Удмуртии впервые стартовал Открытый кубок республики по парусному спорту «Ижевская регата». Мероприятие началось с тренировочным заплывам на яхтах mХ700

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В регате участвовали 20 команд из Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. Всего соревновались 70 человек, в числе которых профессиональные яхтсмены и новички

В регате участвовали 20 команд из Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. Всего соревновались 70 человек, в числе которых профессиональные яхтсмены и новички

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Для зрителей мероприятия на набережной пруда работал тематический фуд-корт, чемпионат по гигантскому морскому бою, мастер-классы и посвящение в юные моряки. Мероприятие завершилось водным флайборд-шоу и салютом

Для зрителей мероприятия на набережной пруда работал тематический фуд-корт, чемпионат по гигантскому морскому бою, мастер-классы и посвящение в юные моряки. Мероприятие завершилось водным флайборд-шоу и салютом

Фото: Мария Бакланова

Первые соревнования по парусному спорту состоялись 3 сентября. В этот день прошло 11 гонок

Первые соревнования по парусному спорту состоялись 3 сентября. В этот день прошло 11 гонок

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В церемонии открытия принял участие глава региона Александр Бречалов «Наша задача, чтобы через такие мероприятия республику узнала вся страна. Узнала и полюбила. Как полюбил ее я. Думаю, скоро Удмуртия станет одной из точек на карте календаря парусного спорта России»,— отметил господин Бречалов

В церемонии открытия принял участие глава региона Александр Бречалов «Наша задача, чтобы через такие мероприятия республику узнала вся страна. Узнала и полюбила. Как полюбил ее я. Думаю, скоро Удмуртия станет одной из точек на карте календаря парусного спорта России»,— отметил господин Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Так, по результатам взрослой регаты первое место заняла команда «Мобиле групп» из Санкт-Петербурга, серебро — «Четыре капитана». Команды набрали равное количество очков, однако «капитаны» оказались вторыми по приходам к финишу. Бронзу получила команда «Хьюго» из Москвы

Так, по результатам взрослой регаты первое место заняла команда «Мобиле групп» из Санкт-Петербурга, серебро — «Четыре капитана». Команды набрали равное количество очков, однако «капитаны» оказались вторыми по приходам к финишу. Бронзу получила команда «Хьюго» из Москвы

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Среди новичков лучшей оказалась команда из Ижевска «Ижавиа», завоевавшая пятое место

Среди новичков лучшей оказалась команда из Ижевска «Ижавиа», завоевавшая пятое место

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

4 сентября прошла детская регата «Юные паруса Удмуртии», участие в которой приняли 11 воспитанников Академии парусного спорта из Воткинска в возрасте от 8 до 15 лет. Они соревновались на 11 яхтах класса «Оптимист»

4 сентября прошла детская регата «Юные паруса Удмуртии», участие в которой приняли 11 воспитанников Академии парусного спорта из Воткинска в возрасте от 8 до 15 лет. Они соревновались на 11 яхтах класса «Оптимист»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Победу в младшей группе одержала София Гущина. Серебро завоевала Елена Сальникова, бронзу — Татьяна Зиновьева. В старшей группе первое место заняла Диана Дерягина, второе — Маргарита Ишмуратова, третье — Давид Зяблицев

Победу в младшей группе одержала София Гущина. Серебро завоевала Елена Сальникова, бронзу — Татьяна Зиновьева. В старшей группе первое место заняла Диана Дерягина, второе — Маргарита Ишмуратова, третье — Давид Зяблицев

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов, «Ижевска регата» получилась яркой и волнующей. «Будем развивать и поддерживать парусный спорт в Удмуртии, и я надеюсь, что в следующем году мы вновь встретимся на Ижевской регате»,— отметил господин Семенов

Как отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов, «Ижевска регата» получилась яркой и волнующей. «Будем развивать и поддерживать парусный спорт в Удмуртии, и я надеюсь, что в следующем году мы вновь встретимся на Ижевской регате»,— отметил господин Семенов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр по физической культуре и спорту региона Александр Варшавский рассказала, что особых сложностей с организацией «Ижевской регаты» не возникло благодаря хорошей команде. «Это одно из тех мероприятий, которые позволяют спортсменам Удмуртии вернуться и быть полезными для своего города и республики»,— заявил господин Варшавский

Министр по физической культуре и спорту региона Александр Варшавский рассказала, что особых сложностей с организацией «Ижевской регаты» не возникло благодаря хорошей команде. «Это одно из тех мероприятий, которые позволяют спортсменам Удмуртии вернуться и быть полезными для своего города и республики»,— заявил господин Варшавский

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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2 сентября в столице Удмуртии впервые стартовал Открытый кубок республики по парусному спорту «Ижевская регата». Мероприятие началось с тренировочным заплывам на яхтах mХ700

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В регате участвовали 20 команд из Удмуртии, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга. Всего соревновались 70 человек, в числе которых профессиональные яхтсмены и новички

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Для зрителей мероприятия на набережной пруда работал тематический фуд-корт, чемпионат по гигантскому морскому бою, мастер-классы и посвящение в юные моряки. Мероприятие завершилось водным флайборд-шоу и салютом

Фото: Мария Бакланова

Первые соревнования по парусному спорту состоялись 3 сентября. В этот день прошло 11 гонок

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В церемонии открытия принял участие глава региона Александр Бречалов «Наша задача, чтобы через такие мероприятия республику узнала вся страна. Узнала и полюбила. Как полюбил ее я. Думаю, скоро Удмуртия станет одной из точек на карте календаря парусного спорта России»,— отметил господин Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Так, по результатам взрослой регаты первое место заняла команда «Мобиле групп» из Санкт-Петербурга, серебро — «Четыре капитана». Команды набрали равное количество очков, однако «капитаны» оказались вторыми по приходам к финишу. Бронзу получила команда «Хьюго» из Москвы

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Среди новичков лучшей оказалась команда из Ижевска «Ижавиа», завоевавшая пятое место

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

4 сентября прошла детская регата «Юные паруса Удмуртии», участие в которой приняли 11 воспитанников Академии парусного спорта из Воткинска в возрасте от 8 до 15 лет. Они соревновались на 11 яхтах класса «Оптимист»

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Победу в младшей группе одержала София Гущина. Серебро завоевала Елена Сальникова, бронзу — Татьяна Зиновьева. В старшей группе первое место заняла Диана Дерягина, второе — Маргарита Ишмуратова, третье — Давид Зяблицев

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметил председатель правительства республики Ярослав Семенов, «Ижевска регата» получилась яркой и волнующей. «Будем развивать и поддерживать парусный спорт в Удмуртии, и я надеюсь, что в следующем году мы вновь встретимся на Ижевской регате»,— отметил господин Семенов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр по физической культуре и спорту региона Александр Варшавский рассказала, что особых сложностей с организацией «Ижевской регаты» не возникло благодаря хорошей команде. «Это одно из тех мероприятий, которые позволяют спортсменам Удмуртии вернуться и быть полезными для своего города и республики»,— заявил господин Варшавский

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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