«Лучше руководствоваться правилами и уместностью»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие украшения и предметы предлагают Tiffany & Co., Roxanne Assoulin и Tamara Comolli.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tiffany.com Фото: tiffany.com

Скоро в школу. Многим родителям хочется подарить своим школьникам подарки и одеть нарядно. Главное, чтобы это не превратилось в провокационную кампанию, много лет назад привлекшую внимание к витринам ЦУМа. Я про «кто не в Prada, тот лох».

Но вернемся в школу. Однозначного ответа на вопрос, в каком возрасте уместно начинать носить украшения, нет. Недавно я наткнулась на вариант — 12 лет. С объяснением: ребенок уже достаточно взрослый, чтобы не навредить себе и чтобы ответственно относиться к ценным вещам. Звучит разумно. А носить ли украшения в школу — тут лучше, конечно, руководствоваться правилами школы и уместностью.

А что дарить? Даже если носить это ученица будет в выходные. У Tiffany есть тематическая подборка на сайте: серебро, преимущественно недорогие вещи с элементами ярких цветов. А еще — и это хорошая подсказка — брендовые аксессуары. Если носить золотой браслет еще рано, то объект для дома от любимого бренда может быть прекрасным выходом из положения. Например, свинья-копилка в цвете Tiffany Blue.

Что-то однозначно уместное — яркие браслеты из бусин, напоминающие фенечки. Они совсем не обязательно должны быть копеечными. Есть такие по цене от $100 с небольшим до почти $600, например, у Roxanne Assoulin. Яркие цветные элементы браслетов покрыты эмалью. Вообще, красочные украшения смотрятся как игрушки, даже если дорого стоят. В них нет пафоса, они нередко заставляют улыбнуться. Подходящие юным девушкам аксессуары можно найти у брендов вроде Tamara Comolli или Chantecler Capri. Последний, правда, несмотря на игривый вид, из высокого ценового сегмента. Так, забавный шарм-колокольчик в виде головы панды стоит больше $4 тыс., а аналогичный колокольчик-собака — почти $6 тыс.