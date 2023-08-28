«Главной болью и гордостью является сам гибкий дисплей»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом смартфоне со складным экраном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vivo Фото: Vivo

Сразу несколько исследований предрекают рынку смартфонов с гибкими экранами богатое будущее. Специалисты Counterpoint Research, например, ожидают более чем пятикратный рост поставок в ближайшие четыре года. Прогнозы IDC говорят о росте продаж в деньгах в этом году свыше 50%, в сравнении с прошлым. И это цифры, я напомню, по устройства из премиум категории.

Смартфоны с гибкими дисплеями все еще корректно считать нишевой электроникой. Хотя некоторые вендоры давно отметились дебютами. Из названия модели Vivo X Fold 2, которую я недавно протестировал, может показаться, что это вторая версия. В реальности это уже третья итерация смартфона со складным экраном в семействе с апреля 2022 года.

Главной болью и гордостью в этом типе устройств является сам гибкий дисплей. Точнее степень надежности и качество исполнения шарнира, вдоль которого гнется экран. Инженеры Vivo добились впечатляющих результатов, по крайней мере, в эстетике. Складка на дисплее еле заметна и почти не ощущается. По качеству исполнения это так же хорошо, как и в Huawei Mate X3. Кстати, благодаря последнему Huawei доминирует в Китае, «отъев» половину отечественного рынка, по информации Cinno Research.

Vivo, как и остальным вендорам, остается выдавать самое лучшее. Вероятно, поэтому начинка и внешность новинки оставили только приятные впечатления. Задник смартфона на моей тестовой версии голубого цвета покрыт экокожей с имитацией прострочки. И примерно четверть поверхности занимает перламутровый узор под стеклом. Дизайнерская находка выглядит здорово, отсылает к китайским традициям и одновременно решает инженерную задачу. Блок камер не отцентрован. Его сместили к левому краю, скорее всего, из-за шарнира. И вертикальная стеклянная полоска будто возвращает симметрию.

В коробке из-под смартфона, материал которой тоже имитирует кожу, пользователь найдет довольно редкие вещи. А именно чехол полностью дублирующий цвет и материал экокожи, так что будучи защищенным, Vivo X Fold 2 выглядит так же как и без чехла. Пластиковую карту эксклюзивного обслуживания, сила которой в России туманна и адаптер питания мощностью 120 Вт — такой нужен для быстрой зарядки меньше чем за полчаса.