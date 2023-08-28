В 2023 году на развитие казачьего образования на Дону выделено 1,3 млрд рублей

На совершенствование образования казаков в Ростовской области в текущем году выделено около 1,3 млрд руб., сообщил в ходе научно-практической конференции «Основные итоги деятельности системы казачьего кадетского образования в Ростовской области» губернатор региона Василий Голубев. Об этом пишет пресс-служба правительства Ростовской области.

По данным властей региона, сегодня в Ростовской области действуют 689 учреждений, имеющих статус казачьих. Количество таких заведений увеличивается — в этом году этот статус получили еще 24 учреждения.

Отмечается, что в прошлом году пять общеобразовательных школ со статусом «казачьи» стали победителями и призерами всероссийского конкурса на звание «Лучший казачий класс».

Также в сообщении правительства подчеркивается, что из 115 выпускников казачьих корпусов практически все продолжили обучение в высших учебных заведениях и техникумах, в том числе, около 50% выпускников поступили в учебные заведения силовых ведомств.

Анастасия Назарова