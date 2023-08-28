В Сочи бывший инспектор ДПС осужден за подделку протокола ДТП

Лазаревский райсуд города Сочи признал бывшего сотрудника госавтоинспекции Нальбия Хушта виновным в фальсификации материалов административного правонарушения, что квалифицировано как злоупотребление полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

По данным суда, Нальбий Хушт оформлял материалы ДТП на автодороге «Джубга-Сочи» с участием автомобиля марки ВАЗ и мотоцикла, в котором мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. За рулем автомобиля ВАЗ находился бывший сотрудник МВД. Чтобы избежать привлечения к ответственности бывшего полицейского, инспектор ДПС Хушт привез водителя мотоцикла в отдел полиции, где под угрозой лишения водительских прав заставил написать объяснение, что тот якобы оставил мотоцикл на проезжей части дороги, из-за чего и произошло ДТП. Кроме того, Хушт внес в протокол ложные данные о том, что водитель мотоцикла упал на бордюр и получил травмы, что якобы не связано с дорожным инцидентом. В результате водитель мотоцикла был необоснованно оштрафован на 1,5 тыс. руб.

Суд признал Нальбия Хушта виновным в должностном преступлении, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 50 тыс. руб., с запретом занимать должности на госслужбе в течение года.

Анна Перова, Краснодар