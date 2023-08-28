Компания Sollers планирует выпускать до 40 тысяч моделей Atlant ежегодно

Компания Sollers намерена увеличить свою долю на рынке легких коммерческих машин в РФ до 40% и производить до 40 тыс. Atlant каждый год. Об этом сообщает портал Motor со ссылкой на директора по технологическому развитию и индустриализации «Соллерс Алабуга» Виктора Зорникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Соллерс» Фото: Пресс-служба компании «Соллерс»

По его словам, скоро данные машины также получат жестко-подключаемый полный привод.При этом дорожный просвет полноприводных автомобилей увеличен не будет, поскольку в компании считают, что нынешний достаточен.

Также машины Sollers Atlant будут оборудованы автоматической коробкой передач. Это будет шестиступенчатая АКПП с гидротрансформатором от китайского партнера.

Господин Зорников добавил, что сейчас каждый месяц в Елабуге выпускают около 1 тыс. фургонов, грузовичков и микроавтобусов.

"Ъ-Казань"