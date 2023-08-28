Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о выставках в Музее декоративно-прикладного и народного искусства, а также в Московском музее современного искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей декоративного искусства Фото: Музей декоративного искусства

На этой неделе в Москве открылись две новые выставки, которые объединяет только то, что к обеим имеют непосредственное отношение мои давние друзья. Вы скажете, что это очень поверхностная связь, ну, а я обе выставки посетил, чему очень рад, и вам советую.

Первая открылась в Музее декоративно-прикладного и народного искусства, в котором я когда-то, в незапамятные времена, начинал свою карьеру искусствоведа. Не могу сказать, что здесь многое изменилось, по крайней мере, те, с кем я работал каких-то 30-35 лет назад, почти все на своих местах. А вот выставка совсем новая — «Художественное наследие Строгановых. Точка отсчета. Сольвычегодск».

Понятно, что имя города Сольвычегодска теснейшим образом связано с боярским родом Строгановых. Выставка представляет архивные фото, современные инсталляции, строгановские иконы. О друзьях: инициатором выставки стала моя коллега и друг, нынешний министр культуры Архангельской области Оксана Светлова. Выставка несомненно удалась: надо видеть, какого уровня здесь показано золотное шитье. Я, признаться, предметов искусства подобного класса не видывал и в коллекции Московского Кремля.

Вторая экспозиция, открывшая в Московском музее современного искусства на Петровке, — это уже полностью часть коллекции моего давнишнего коллеги и доброго приятеля Сергея Александрова. «Единицы времени» — такое название получила экспозиция. Я где-то с десяток лет знаком с Сергеем, неоднократно брал у него произведения для моих кураторских проектов. Он и кладезь знаний того, у кого и что есть в собрании, и просто обладатель несметных художественных сокровищ по части совриска.

Для меня основной и главной частью коллекции Александрова являются работы членов группы «Движение» — удивительной арт-формации Советского Союза начала-середины 1960-х. Никто лучше Сергея с их творчеством так не знаком и не оперирует локациями работ членов этой легендарной группы. Рассказ о выставке «Единицы времени» еще впереди.