Средний размер микрозайма вырос в Удмуртии на 4,6% за месяц

Средний размер микрозаймов, которые жители Удмуртии брали в июле, составил 8,7 тыс. руб. Объем больше показателя за предыдущий месяц на 4,6%, сообщает пресс-служба НБКИ. Регион оказался на 27 строчке среди 30 субъектов России, оказавшимися в числе лидеров по объему «займа до зарплаты».

В целом по России в июле средний размер микрозайма составил 9,43 тыс. руб. Показатель вырос на 2,7% в сравнении с июнем. Как рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, к снижению привели меры регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года ввели макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка. Это привело к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой.