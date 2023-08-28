Сергей Бондарчук снял сериал об истории MMA с участием уральских бойцов

Премьера документального сериала Сергея Бондарчука «Большая битва» с участием бойцов уральского клуба «Архангела Михаила» состоится в сентябре. Он посвящен истории MMA (mixed martial arts — смешанные боевые искусства) в России.

Съемки проходили в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге и во время турнира RCC по смешанным единоборствам в 2022 году. В съемках принимали участие бойцы Иван Штырков, Петр Ян, Марина Мохнаткина и глава лиги ММА RCC Николай Клименко, рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

«Как начиналось развитие этого вида спорта, что о нем говорят сами бойцы. С чего начинали и где находятся сейчас. Все это мы хотим показать молодым спортсменам, чтобы они поняли, какая это непростая, но увлекательная жизнь»,— отметил Сергей Бондарчук.

Премьера первого эпизода «Большой битвы» состоится 22 сентября на платформе Wink.

Александр Стародумов

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