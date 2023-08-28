Регион не сможет расходовать более 20% доходов на концессионные выплаты

Минфин Нижегородской области совместно с депутатами заксобрания установили предельный объем выплат по концессионным соглашениям, в которых регион выступает концедентом. Планка расходов составит до 20% от размера собственных налоговых и неналоговых доходов Нижегородской области, сообщила глава минфина Ольга Сулима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По ее словам, предел в 20% от доходов рассчитан исходя из разумной практики, и регион близок к его достижению – сейчас бюджет Нижегородской области расходует на оплату концессий порядка 17-18% своих доходов. Поэтому к заключению новых соглашений ГЧП власти относятся осторожнее, заметила Ольга Сулима. Учитывая, что собственные доходы региона на 2023 год сейчас составляют около 224 млрд руб., то бюджетные выплаты концессионерам по этой планке не могут превысить 45 млрд.

В целом, по словам министра финансов, общий объем всех заключенных концессий в Нижегородской области оставляет 300 млрд руб. до 2051 года. Напомним, по концессионным соглашениям с Нижегородской областью строятся и реконструируются все крупные проекты: Ледовый дворец, набережные Нижнего Новгорода, технопарки, новые школы, новая сеть общественного электротранспорта.

При этом в региональном минфине добавили, что хотят изучить практику погашения реструктурированных бюджетных кредитов на примере Казани: как соседний регион будет выплачивать в вышестоящий бюджет около 52 млрд руб., потраченных на проведение летней Универсиады десять лет назад.

Иван Сергеев