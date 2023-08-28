Очереди и недовольство порядком выдачи рецептов обнаружили при проверке ГКБ №2 в Ижевске

В городской клинической больнице №2 в столице Удмуртии выявили проблемы с ожиданием приема врача в очереди, а также порядком выдачи рецептов на льготные препараты. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Багин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram, Эльвира Пинчук Фото: Telegram, Эльвира Пинчук

Так, по словам господина Багина, время ожидания приема врача в «живой очереди» в среднем составляет около получаса. Со стороны пациентов есть недовольство и порядком выдачи рецептов на льготные препараты. «Важно, чтобы их можно было получить во все часы работы больницы, включая субботу. Вопрос взят на контроль и будет решен в ближайшее время»,— отметил первый замминистра здравоохранения.

Вместе с тем в больнице обслуживается более 55 тыс. человек. В этом году здесь ждут 14 молодых врачей, из этого числа два врача-терапевта приступили к работе.