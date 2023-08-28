Экс-глава Конституционного суда Тувы осужден на три года колонии

Абаканский городской суд вынес приговор бывшему председателю Конституционного суда (КС) Тувы 52-летнему Аясу Саая и трем экс-сотрудникам суда. Согласно материал дела, бывший председатель суда присвоил около 1,3 млн руб., которые были выделены на проведение всероссийской научно-практической конференции из бюджета региона. Трое сотрудников суда подозревались в подготовке подложных бухгалтерских документов для сокрытия преступления.

Суд признал Аяс Саая виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоении в особо крупном размере). С учетом смягчающих обстоятельств, наличие у экс председателя КС хронических заболеваний и малолетнего ребенка, ему назначили частичное возмещение причиненного ущерба в 900 тыс. руб. При этом несмотря на смягчающие обстоятельства, суд приговори его к лишению свободы на 3 года со штрафом в размере 800 тыс. руб.

Факт хищения денег, которые были выделены на конференцию «Конституционализм в субъектах РФ: перспективы и развитие» правоохранители установили в 2016 году. Согласно версии следствия, около 1,4 млн руб., выделенных на мероприятие, Аяс Саая распорядился обналичить и передать ему. При этом конференция, по данным надзорного ведомства, обошлась в 366 тыс. руб. В дальнейшем обвиняемый якобы приказал подчиненным при подготовке годового отчета внести в него ложную информацию о полном расходовании выделенных средств.

В декабре 2017 года глава СК РФ Александр Бастрыкин обратился в квалификационную коллегию судей (ККС) Тувы за разрешением на привлечение Аяса Саая к уголовной ответственности, однако ему отказали. В мае 2018 года Аяс Саая был лишен судейского иммунитета, после того как высшая ККС отменила решение региональной ККС.

В ходе следствия экс-председатель суда отказался признавать вину в предъявленных обвинениях. Также о своей невиновности тогда заявили двое его бывших подчиненных, еще один признал вину частично. В июле прошого года заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по этому делу. Поскольку Аяс Саая входил в состав совета судей и ККС Тувы, а его супруга являлась судьей горсуда Кызыла, занимала пост зампреда Верховного суда Тувы, дело было направлено на рассмотрение в Абакан.

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Александр Киселев