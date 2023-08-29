На Эльмаше снесут ТЦ с супермаркетом «Кировский» и построят на его месте жилье

Торговый центр, где находится супермаркет «Кировский» на ул. Красных Командиров, 3 на Эльмаше планируют снести и построить на этом участке жилой дом, следует из акта, опубликованного на сайте регионального управления по охране объектов культурного наследия. Эксперты изучали земельный участок под будущую застройку, где сейчас находится трехэтажный торговый объект по заказу специализированного застройщика «Север» (принадлежит Александру Невмержицкому, ГК «Практика).

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Сейчас рядом с супермаркетом специализированный застройщик «Алюар» (также принадлежит Александру Невмержицкому) строит жилой комплекс «Квартал К3». Как рассказали «Ъ-Урал» в ГК «Практика», компания планирует начать строительство второй очереди ЖК до конца этого года. «Что касается супермаркета "Кировский", то сейчас в процессе проработка релокации магазина, площадка под "Кировский" будет определена позже»,— прокомментировали в компании застройщика.

Трехэтажное здание (площадь 2,2 тыс. кв. м) принадлежит компании, владеющей «Кировским». Помимо самого супермаркета, согласно картам, там находятся «Магнит косметик», химчистка, ателье и другие магазины. Как рассказала «Ъ-Урал» представитель торговой сети «Кировский» Ольга Нагибина, у компании с застройщиком действует совместное партнерство. После завершения строительства жилого дома, первые этажи под коммерцию будут отданы торговой сети. На прежнем месте «Кировский» проработает до 27 октября.

Мария Игнатова

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