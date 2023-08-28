ВТБ отказано в иске на $133 млн к конкурсному управляющему и главе «Углетранса»

Новосибирский арбитражный суд отказал ПАО «Банк ВТБ» в удовлетворении иска к конкурсному управляющему новосибирского ООО «Углетранс» Олегу Хворостинину и бывшему руководителю этой компании Андрею Филиппову на $132,9 млн. Банк подал заявление в суд в начале сентябре 2022 года, требуя признать незаконным бездействие конкурсного управляющего. Оно, по мнению истца, выразилось в несоблюдении претензионного порядка при подаче искового заявления ООО «Углетранс» к АО «Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод» («дочка» «Уралвагонзавода») о взыскании задолженности в $132,9 млн.

При этом банк потребовал взыскать солидарно убытки на указанную сумму (10,89 млрд в рублях на 15 апреля 2022 года) и с господина Хворостинина, и с бывшего руководителя должника Андрея Филиппова. Накануне, в конце августа прошлого года, иск «Углетранса» к «дочке» «Уралвагонзавода» на $132,9 млн был окончательно оставлен без рассмотрения после того, как девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу конкурсного управляющего «Углетранса». В свою очередь первоначальный иск был оставлен без рассмотрения «в связи с невыполнением досудебной претензионной работы».

ООО «Углетранс», которое в 2017-2019 годах контролировало группу предприятий угольной компании «Заречная» в Кузбассе, было признана банкротом в декабре 2021 года. Иск к компании УБТ-УВЗ (поставщик железнодорожных вагонов и цистерн) направлялся в суд в апреле 2022 года.

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Игорь Лавренков, Кемерово